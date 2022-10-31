Кабмін звільнив Вітренка з посади голови правління Нафтогазу

01 листопада 2022, 16:00

Кабінет Міністрів України звільнив Юрія Вітренка із посади голови правління НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

«Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 01 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка про звільнення. Юрій Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 03 листопада 2022 року включно», - йдеться у повідомленні.

Вітренко очолив «Нафтогаз» у квітні 2021 року. Спочатку Кабмін призначив його на один рік, а у квітні цього року уряд продовжив повноваження Вітренка ще на рік.

Як повідомлялося, у 2021 році чистий прибуток Групи Нафтогаз становив 12,1 млрд грн, тоді як 2020 рік група закінчила зі збитком понад 19 млрд грн.