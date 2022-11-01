У Лисичанську люди стоять в черзі за плівкою для вікон

02 листопада 2022, 12:00

Загарбники завезли до тимчасово захопленого Лисичанська плівку, щоб люди змогли затягнути вибиті вікна.

Про це повідомив у Телеграмі очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, якщо у Сєвєродонецьку з-поміж декількох сотень зруйнованих багатоповерхівок знайшлися лише 38 осіб, яким надали гроші за зруйноване нерухоме майно, то у майже вщент знищеному Рубіжному – близько 100.

«Не 38 тисяч і 100 тисяч, а просто 38 і 100 осіб. На два міста. Гроші напередодні псевдореферендуму обіцяли усім. Голосували майже всі. «Республіка» є, кошти відсутні», - наголосив Гайдай.

«Що робити іншим? Прямувати до Станиці Луганської. Замість грошей там оселять в тимчасовому пункті для біженців. 120 осіб збираються розмістити у селі Камишне. Небагато», - зазначив він.

Як підкреслив очільник ОВА, «значно краще справи йдуть в Лисичанську. Вже почався листопад і люди очікують хоча б на повернення води. Але поки їм пропонують постояти в черзі за поліетиленовою плівкою, яку вперше за чотири місяці окупації привезли в місто централізовано. Якщо дістанеться – можна буде затягнути віконні отвори».

«Дочекалися росію, дочекалися і плівки. До речі, з Татарстану», - додав Гайдай.

Як повідомлялось раніше, жителі тимчасово захоплених російськими військами Кремінної та Лисичанська Луганської області скаржаться на відсутність харчових продуктів.