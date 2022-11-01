На Вінниччині псевдоволонтери привласнили понад 1 мільйон пожертв

02 листопада 2022, 08:05

У Вінницькій області поліцейські викрили шахраїв, які привласнили понад мільйон гривень, зібраних начебто на лікування дітей і військовослужбовців.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Укрінформ.

"31 жовтня у Могилів-Подільському районі слідчі слідчого управління обласного главку поліції спільно з оперативниками відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД задокументували злочинну діяльність групи шахраїв. Аферисти під прикриттям благодійного фонду збирали гроші на потреби Збройних сил України, лікування військовослужбовців та важкохворих дітей. За такий злочин їм загрожує до восьми років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

З'ясувалося, що двоє чоловіків віком 30 та 62 роки (молодший - раніше судимий за аналогічний злочин) у соціальній мережі розмістили оголошення від імені однієї з благодійних організацій. Зловмисники зверталися до небайдужих громадян з проханням допомогти у зборі коштів на лікування українських захисників та важкохворих дітей, а також на потреби ЗСУ. Вони вказували номери банківських рахунків, на які усі охочі могли перерахувати гроші.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що підозрювані не мають жодного відношення до вказаного благодійного фонду. Оперативним шляхом правоохоронці встановили осіб, причетних до шахрайської схеми.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 ККУ (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) працівники поліції провели обшуки в помешканнях підозрюваних. У результаті вилучили обріз гладкоствольної рушниці та набої до неї, вісім банківських карток, дев'ять мобільних телефонів із sim-картами, ноутбук, флеш-накопичувач, печатку, чорнові записи, а також автомобіль Toyota.

Як уточнюється, що в такий спосіб зловмисникам вдалося зібрати понад мільйон гривень.

Слідчі дії тривають, поліцейські встановлюють осіб, які стали жертвами аферистів.