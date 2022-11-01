02 листопада 2022, 08:13 Вночі ЗСУ збили 12 із 13 іранських дронів-камікадзе Вночі 2 листопада Збройні сили України збили 12 из 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136. Як передає Укрінформ, про це командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє у Телеграмі. «У ніч з 1 на 2 жовтня ворог атакував Україну із східного напрямку дронами-камікадзе Shahed-136. 12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави», – ідеться в повідомленні. Шість БпЛА збито зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід". Ще шість – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України. Ірта-fax Твітнути