Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Сергій Гайдай: "- Лисичанськ …… чудове українське місто)) Ох і роботи буде по відновленню ……."
Цитата дня
Причетні до примусової мобілізації українців у військо рф будуть покарані. Ми маємо незаперечні факти, і всі вони будуть представлені Міжнародному кримінальному суду.
Ірина Верещук
Суспільна думка
Події
02 листопада 2022, 08:13

Вночі ЗСУ збили 12 із 13 іранських дронів-камікадзе

Вночі 2 листопада Збройні сили України збили 12 из 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.

Як передає Укрінформ, про це командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє у Телеграмі.

«У ніч з 1 на 2 жовтня ворог атакував Україну із східного напрямку дронами-камікадзе Shahed-136. 12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави», – ідеться в повідомленні.

Шість БпЛА збито зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід".

Ще шість – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.

Ірта-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники:
Наші партнери: