Поліція закликає українців повідомляти на «102» про проліт ракети чи дрона

02 листопада 2022, 08:17

Громадяни, які телефонують на номер “102” і надають інформацію про проліт російських ракет чи дронів, допомагають підвищувати ефективність роботи ППО.

Про це сказав голова поліції Київської області Андрій Нєбитов під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Однією зі складових такої успішної діяльності (ППО - ред.) є, в тому числі, участь громадян в інформування про візуальне бачення ракет чи дронів-камікадзе. Ефективно працює спецлінія “102“, на яку ми закликаємо громадян повідомляти всю наявну інформацію. Навіть якщо ви тільки чуєте, а не бачите - повідомляйте", - зазначив він.