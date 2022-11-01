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Суспільна думка
Суспільство
02 листопада 2022, 08:17

Поліція закликає українців повідомляти на «102» про проліт ракети чи дрона

Громадяни, які телефонують на номер “102” і надають інформацію про проліт російських ракет чи дронів, допомагають підвищувати ефективність роботи ППО.

Про це сказав голова поліції Київської області Андрій Нєбитов під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Однією зі складових такої успішної діяльності (ППО - ред.) є, в тому числі, участь громадян в інформування про візуальне бачення ракет чи дронів-камікадзе. Ефективно працює спецлінія “102“, на яку ми закликаємо громадян повідомляти всю наявну інформацію. Навіть якщо ви тільки чуєте, а не бачите - повідомляйте", - зазначив він.

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