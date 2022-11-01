Робота «зернового коридору» поновлюється – Ердоган

02 листопада 2022, 15:16

Роботу “зернового коридору” відновлено, відвантаження зерна здійснюватиметься як і раніше.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив на засіданні парламентської групи Партії справедливості та розвитку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зерновий коридор” знову відкрито, як і раніше... Міністр оборони росії шойгу подзвонив міністру національної оборони (Туреччини) Акару і сказав, що відвантаження зерна триватиме, як і раніше, починаючи з 12.00 сьогодні”, - сказав Ердоган.

Він також зазначив, що сьогодні має відбутися його телефонна розмова з Президентом України Володимиром Зеленським.

В міноборони рф заявили, що росія отримала письмові гарантії від України про невикористання «зернового коридору» для ведення бойових дій і поновлює участь у зерновій угоді.

"російська федерація вважає, що отримані гарантії наразі видаються достатніми, і відновлює реалізацію угоди - Ініціатива з безпечного транспортування зерна та продовольства з портів України ("Чорноморська ініціатива")", - йдеться у заяві міноборони рф.

Зазначено також, що позицію рф було доведено до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та Ради Безпеки ООН.

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня російська федерація заявила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, обґрунтувавши своє рішення "атакою на кораблі чф" у бухті Севастополя, в чому вона звинуватила Україну та Велику Британію. Попри демарш рф 31 жовтня 12 суден із зерном залишили українські порти. У вівторок в ООН заявили, що 2 листопада руху суден по «зерновому коридору» не буде. У четвер, 3 листопада, «зерновим коридором» вирушать вісім суден з аграрною продукцією.