Прозріння Штайнмаєра, валдайська маячня та хід репараціями

02 листопада 2022, 15:20

Федеральний президент Німеччини кардинально змінив свої підходи до російсько-української війни

Путін використав «Валдайський клуб» для трансляції чергової порції маячні. Польща оголосила про намір добиватися репарацій за наслідками Другої світової війни не лише від Німеччини, але і від Росії. Ріші Сунак очолив британський уряд.

Франк-Вальтер Штайнмаєр нарешті дістався до України, причому у вагоні, яким він їхав від польсько-українського кордону, стіл був прикрашений ірисами (промовистий натяк на систему ППО IRIS-T, яку нещодавно передала німецька сторона). Сам візит Штайнмаєра, його поїздка на Чернігівщину, де політик зумів отримати неочікувані враження від перебування у сховищі, зустріч з Володимиром Зеленським – всі ці компоненти сприяли зміні поглядів федерального президента Німеччини на ситуацію в Україні та Європі. Він закликав Німеччину бути сильною, в тому числі – шляхом розбудови бундесверу, та дав зрозуміти, що ФРН та Росія перебувають по різні боки барикад. Хоча з формальної точки зору президентські повноваження Штайнмаєра не є потужними, його звернення до нації мало неабиякий резонанс і всередині Німеччини, і за її межами.

Владімір Путін вчергове використав сцену «Валдайського клуба» для здійснення резонансних політичних заяв. Кремль довго вибудовував цей формат, і намагається продовжити його використання навіть в умовах війни з Україною. Тому Путін наполегливо шукав можливості для переговорів з Заходом, продовжив процес дискредитації України та намагався продемонструвати бадьорість духу заявами про готовність продовжувати «спеціальну військову операцію» до перемоги. «Величезні надбання» внаслідок бойових дій, необхідність «щось робити з Донбасом» та продовження використання тези про «один народ» щодо росіян та українців – абсурдні, проте очікувані заяви Путіна. Схоже, йому подобається ігнорувати раціональні аргументи та зловживати власним статусом президента ядерної держави. От тільки справжню реакцію Путіна на наміри Сі Цзіньпіна добиватися створення біполярного світу ми навряд чи дізнаємося.

Тим часом польський МЗС наголосив, що має наміри вимагати репарації не лише від Німеччини (це не новина), але і від Росії (очевидно, як правонаступниці Радянського Союзу). Заяви польських політиків з цього питання будуть звучати все гучніше (Анджей Дуда вже робив відповідну заяву), адже наступного року у Польщі пройдуть парламентські вибори. Не менш очевидно, що заяви офіційної Варшави з цього приводу викликатимуть обурення керівництва РФ, адже вони руйнують картину світу, яку будує Путін.

Прем’єром Великої Британії став Ріші Сунак – молодий та амбітний фінансист, якому доведеться продемонструвати спроможність мультимільйонера розв’язувати соціальні проблеми, з якими зіткнулися мільйони британців. Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен вже оголосила про намір добиватися незалежності. У зовнішній політиці Сунак продовжить лінію попередників, про що свідчать телефонна розмова з Володимиром Зеленським та переговори з Олафом Шольцем.

Євген МАГДА, Інститут світової політики