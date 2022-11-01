"Це означатиме, що війна не зупинилася": Зеленський пояснив, чому Україні важливо повернути Крим і Донбас

02 листопада 2022, 15:25

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що завершення війни станеться лише тоді, коли наша держава поверне всі тимчасово окуповані території включно з Донбасом та Кримом. Він також зазначив, що мови про переговори з Росією не може йти, оскільки РФ – це країна-терорист.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю чеському телебаченню. Зеленський вказав, що російська влада замість того, щоб йти дипломатичним шляхом, просто бреше.

Тому, за його словами, ніяких переговорів з Кремлем бути не може. Оскільки нещодавно там заявили, що нібито готові до переговорів, а наступного дня атакували Україну 54 ракетами.

Президент наголосив, що з Росією не буде ніяких компромісів, Україні потрібна виключно повна перемога.

"Це не питання компромісу. Звичайно - лише перемога! Але вони мають зробити кроки назад, відступити. Вони можуть чекати, коли ми деокупуємо ці наші території. Ми втратимо багато людей, і вони втратять багато людей. І це трагедія. Тому що вони можуть відступити за наші кордони. І все… і потім вони можуть сказати: "Давайте шукати" не компроміс, а якесь рішення, як жити у найближчі сто років", – пояснив він.

"За наші кордони, зокрема, й з Криму, бо це наша територія. Тому що в іншому випадку, якщо вони не захочуть віддавати Крим та Донбас, це означатиме, що війна не зупинилася", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський розповів про успіхи Збройних сил України на Донбасі, де наші воїни продовжують звільняти тимчасово окуповані РФ населені пункти. Він зазначив, що українських прапорів на Донеччині за цей тиждень стало більше, і цей процес не зупиниться.