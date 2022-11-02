03 листопада 2022, 12:00

2Робота "зернового коридору" та експорт продовольства з України морем стабілізувалися. Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар в своєму інтерв'ю для Habertürk.

"О 12:00 середу роботу механізму вивезення зерна було вирішено відновити. Робота морського коридору повністю нормалізована. Його функціонування продовжується, це гуманітарна місія", - заявив він.

При цьому міністр розповів, що після зриву росією "зернової угоди" він вів переговори з українською стороною та головою російського Міноборони Сергієм Шойгу.

"Ми знову поговорили з нашими українськими колегами, і вони дали деякі запевнення. Ми передали це пану Шойгу", - уточнив Акар.

Як повідомляли Українські Новини, Ердоган підтвердив, що робота "зернового коридору" продовжується.

Незважаючи на "вихід" росії з зернової угоди, за два дні "зерновим коридором" в обидва напрямки пройшли 17 суден, з них два попрямували в українські порти під завантаження.

31 жовтня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшло 12 суден з агропродукцією до країн Африки, Азії та Європи.

Проте рух суден "зерновим коридором" 2 листопада не був запланований Україною, Туреччиною та ООН.