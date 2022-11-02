Україна провела черговий обмін полоненими – повернула 107 воїнів

03 листопада 2022, 16:34

У четвер, 3 листопада, 107 українських військовослужбовців, серед яких шість офіцерів та захисників «Азовсталі», повернулися додому в результаті обміну.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 107 воїнів - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці, серед яких троє "азовців", - зазначив Єрмак.

За словами очільника ОП, повернулися, зокрема, 74 бійці, які захищали «Азовсталь».

Єрмак розповів, що деякі з них добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.

"Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із «Азовсталі», хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є боєць, поранений унаслідок вибуху в Оленівській колонії", - поінформував керівник Офісу глави держави.

Він додав, що чимало з воїнів зазнали поранень ще у березні.

"Держава зробить усе необхідне, щоб допомогти кожному з них", - пообіцяв Єрмак і подякував Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та всій команді за якісну роботу.