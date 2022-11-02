російська розвідка моніторить соцмережі українців - Міноборони

03 листопада 2022, 16:37

російські розвідоргани моніторять усі канали інформації, зокрема й соцмережі, тому українцям варто бути обережними з публікаціями даних військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти чи полоненими.

Про це заявив спікер Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу в Military Media Center, передає кореспондент Укрінформу.

"Процес обміну військовополоненими - найбільш чутливе питання під час перебігу бойових дій. Тож, будь-яка зайва інформація тут може дуже сильно зашкодити. Бували випадки, коли певний військовослужбовець, який перебуває у полоні, саме завдяки додатковій інформації, яка про нього оприлюднюється, в тому числі в соціальних мережах, набуває більш вагомого статусу в очах російських окупантів, або набуває статусу навіть публічної особи", - сказав він, відповідаючи на запитання, чому не можна публікувати в соціальних мережах фото та особисті дані військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти.

Він зауважив, що через зайву інформацію в соцмережах під час переговорів можуть починатися інсинуації з боку російської сторони, бо вони починають підвищувати вимоги щодо повернення цієї людини, або роблять такі умови для неї, які є неприйнятними і нестерпними, відтак будь-яка інформація може виключно тільки зашкодити цьому процесу і віддалити той час, коли військовополонений може повернутися додому.

Мотузяник зауважив, що також бувають випадки, коли люди не знають, де перебувають їхні рідні з числа військовослужбовців і починають публікувати фотографії в однострої, з військовим званням у соціальних мережах, з дописами: "Можливо хтось бачив такого", тощо.

"Ця людина може не перебувати в полоні, а, до прикладу, вона може волею випадку просто опинитися на іншій території і переховуватися, шукаючи можливості повернутися додому. І ворог, не знає про це. Але, через те, що така інформація з’являється у соціальних мережах, це дає "наводку" ворогу для того, щоб розпочати пошуки цієї особи. Тому що, ви знаєте, розвідувальні органи російської федерації також не сплять, а доволі потужно працюють. Вони моніторять абсолютно усі джерела і канали інформації і, передусім, саме соціальні мережі, де інформація буває гуляє абсолютно безконтрольно", - сказав Мотузяник.

За його словами, дуже важливо зберігати витримку, терпіння і віру в краще. Із подібними питаннями щодо військових він радить звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який об’єднує в собі близько 10-ти державних інституцій, які в межах своєї компетенції опікуються цим питанням.