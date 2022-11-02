Окупанти на Херсонщині примусово виселяють українців із домівок і збираються вивезти сонячні електростанції в РФ – розвідка

03 листопада 2022, 16:52

Загарбники на тимчасово окупованій території Херсонської області примусово виселяють українців з їхніх власних квартир і будинків, називаючи це "евакуацією". У житла на правому березі Дніпра, що звільнилися, заселяються переодягнуті в цивільне військовослужбовці ЗС РФ. Крім того, "друга армія світу" не припиняє мародерствувати.

Зокрема, окупанти планують вивезти сонячні електростанції до РФ. Про це 3 листопада повідомило в Telegram Головне управління розвідки МО України.

Незаконна влада оголосила, що проводитиме "ревізію об'єктів сонячної генерації електроенергії". Якщо власники майна не з'являться у встановлений термін, щоб засвідчити своє право власності, майно просто відберуть, передадуть у фейковий "Херсонобленерго" і потім вивезуть до РФ. Загарбники називають це "націоналізацією".

Також продовжується незаконна "евакуація" українських громадян із правого берега Дніпра. Людям обіцяють так звані "житлові сертифікати" на придбання житла в Росії.

У межах евакуації місцевих жителів не лише примусово виселяють, а й відбирають у них автомобілі для користування окупантам.

ГУР відомо, що з інтернатів Херсона дітей вивезли на територію Криму, розмістивши на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя. До Криму перевезли й ув'язнених херсонської колонії.

Загарбники наказали місцевим жителям, що всі причали (навіть невеликі сільські) мають бути порожніми. Якщо плавзасіб порушує це правило, його відбирають.

"Впродовж кількох останніх тижнів йде переселення колаборантів і представників окупаційної адміністрації до пансіонатів, які розташовані на Арабатській стрілці. Власників баз відпочинку примушують розселяти "переселенців". Крім того, російські військові здійснюють пошук вільних приміщень для розселення", – зазначили в розвідці.

Дорогу через Арабатську стрілку між Кримом і Херсонською областю противник зараз використовує дуже активно, хоча до 24 лютого вона була перекопана. Після початку збройної агресії інженерні підрозділи ЗС РФ відновили ґрунтову дорогу і транспортне сполучення, що дозволило зменшити маршрут з окупованого Криму до Херсонської, а у подальшому й Донецької областей орієнтовно на 120 кілометрів.