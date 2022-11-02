Кар’єристам «лнр» світить від 5 до 10 років за гратами

03 листопада 2022, 07:22

Повідомлено про підозру у колабораціонізмі двом «керівникам» в окупаційних адміністраціях міста Рубіжне та Марківського району так званої «лнр».

За процесуального керівництва Старобільської та Сєвєродонецької окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру двом очільникам окупаційних підрозділів у так званих «органах влади лнр», інформує пресслужба Луганської обласної прокуратури

«Слідством встановлено, що після силового захоплення території Луганщини вони підтримали окупаційний режим країни-агресора та почали співпрацювати з ворогом. Колишній завідувач Марківського селищного будинку культури отримав «кар’єрне зростання» при окупаційній владі та став «начальником відділу культури, молоді та спорту адміністрації Марківського району лнр». Цю посаду 44-річний чоловік обійняв у червні 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Також на бік окупантів перейшов колишній працівник Луганського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. У травні 2022 року він добровільно погодився очолити «відділ землекористування, архітектури та містобудування» у так званій «адміністрації міста Рубіжне лнр». Напрямок роботи для 40-річного чоловіка не новий, адже він працював на аналогічній посаді у Рубіжанській міській раді у 2018-2019 роках.

Так звані «керівники» виконують доручення окупаційних адміністрацій рф із забезпечення роботи незаконних структур у захоплених населених пунктах Луганської області та висвітлення їх діяльності.

Їхні дії кваліфіковані як колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За протиправні дії відповідно до санкції статті підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна або без такої.

Довідково: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.