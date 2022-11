Кремль розпалює конфлікт всередині військ РФ через виплати – ISW

03 листопада 2022, 07:44

Політичне керівництво РФ зіштовхується з проблемами у виплаті обіцяних компенсацій військовим, яких відправило на війну проти України. Це лише посилює соціальну напруженість в суспільстві, призводячи до протестів.

Оскільки Кремль продовжує покладатися на фінансове заохочення росіян до участі в "спецоперації", це продовжуватиме чинити тиск на економіку країни-агресора протягом десятиліть. На це вказують аналітики американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

Експерти посилаються на відеоматеріали, на яких мобілізовані в Ульяновську протестують проти проблем із виплатами.

На інших кадрах із Республіки Чувашія видно, як імовірно російська місцева чиновниця каже "мобікам"-протестувальникам, що вона не обіцяла їм виплати у розмірі 300 000 рублів (близько $4860)

Крім того, сім'ї мобілізованих публічно поскаржилися губернатору Воронезької області, що не отримали обіцяної компенсації в розмірі 120 000 рублів (приблизно $1945).

"Кремлю доведеться продовжувати платити те, що він обіцяв, щоб зберегти контроль над суспільством і деяку подобу морального духу серед спеціальних російських сил. Він розпалює конфлікт усередині російських військових формувань, об'єднаних із різних джерел, пропонуючи різні виплати, пільги та ставлення", – йдеться у зведенні ISW.

Там додали, що також Кремль продовжує значною мірою покладатися на фінансове заохочення росіян до війни в Україні, що, ймовірно, продовжуватиме тиск на російську економіку протягом десятиліть.

За словами аналітиків, російські офіційні особи обіцяють зарплату добровольцям і мобілізованим, яка більш ніж удвічі перевищує середню заробітну плату російської цивільної особи до та під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Водночас Кремль намагається перекласти частину витрат на формування сил на суб'єкти РФ, але, ймовірно, незабаром йому доведеться активніше використовувати федеральний бюджет.

Секретар партії "Єдина Росія" Андрій Турчак уже заявив, що російські військовослужбовці з усіх регіонів мають отримувати єдині пільги, і зазначив, що федеральний уряд має покрити різницю, якщо суб'єкт федерації не в змозі повністю компенсувати всіх учасників війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії заявили, що перекинули в Україну 87 тисяч із 300 тисяч призваних у межах "часткової" мобілізації росіян. Вони перебувають у різних районах, де тривають бої.