03 листопада 2022, 07:49

російські загарбники тричі вдарили по Київському району Харкова.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграм написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Три «прильоти» по Київському району. Попереднє попадання по адміністративній нежитловій будові. Інформації про поранених чи загиблих наразі немає», – йдеться у повідомленні.

Це другий обстріл за 2 листопада. Вранці було два «прильоти» до Харкова. Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури у місті, внаслідок чого було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт.

До 11 години вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси та трамваї замінили автобусами.

Були проблеми з водопостачанням, але енергетики та комунальники робили все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу води до будинків харків'ян.