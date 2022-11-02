Запорізька АЕС через ворожі обстріли повністю знеструмлена

03 листопада 2022, 07:58

Запорізька атомна електростанція через ворожі обстріли повністю знеструмлена.

Як передає Укрінформ, про це НАЕК "Енергоатом" повідомляє у Телеграмі.

2 листопада внаслідок обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Увімкнулись усі 20 дизель-генераторів.

Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки №№ 5 та 6 переводяться в холодний стан.

Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу, наголосили в Енергоатомі.

"Через окупацію станції і втручання представників росатому в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені", - підкреслили в НАЕК та вкотре звернулися до міжнародного співтовариства "із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу".

Як повідомляв Укрінформ, ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими.

З того часу загарбники розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи ЛЕП, викликаючи відключення енергоблоків та звинувачуючи у цьому Збройні сили України.