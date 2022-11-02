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Суспільна думка
Політика
03 листопада 2022, 10:00

Президент та глава Міноборони Греції прибули до Києва

Президент Греції Катерина Сакелларопулу та міністр оборони країни Нікос Панайотопулос сьогодні, 3 листопада, прибули з візитом до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецьке видання Skai.

"Президент республіки Катерина Сакелларопулу перебуває в Києві, де проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні.

Водночас планується, що глава Міноборони Греції проведе особисту зустріч з українським колегою Олексієм Резніковим.

Нагадаємо, грецькі ЗМІ повідомляли, що президент та міністр оборони відвідають столицю України й оголосять про пакет військової допомоги. Він буде включати БМП-1 та додаткові 155-мм боєприпаси.

Джерело: РБК-Україна
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