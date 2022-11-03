Верховна Рада ухвалила Держбюджет на 2023 рік: фінансування армії – пріоритет

04 листопада 2022, 07:30

Верховна рада ухвалила Державний бюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. «За» проголосували 295 депутатів, утримались — 35, проти — 0.

«Державний бюджет на 2023 рік прийнято! Зробити все, аби наблизити перемогу. Саме з такою філософією ми формували цей бюджет. Вдячний народним депутатам за державницький та конструктивний підхід при голосуванні. Дякую команді Міністерства фінансів та всім колегам за виконану роботу», – написав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що пріоритет №1 – безпека й оборона, щоб забезпечити нашу перемогу.

Перший пріоритет бюджету-2023 — забезпечення нашої перемоги. Тому 43% всіх коштів направляємо на армію та безпеку України. Це понад 1 трлн грн. Величезна сума, яка дозволить забезпечити необхідним наших героїв на фронті.

Другим пріоритетом буде соціальне забезпечення. Пенсії, допомога внутрішньо переміщеним особам, субсидії, медицина й освіта. Сукупно це більше 30% видатків бюджету.

У бюджеті передбачено створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії. Його ресурс складе 35 млрд грн. На підтримку бізнесу через Фонд розвитку підприємництва направляємо 16 млрд грн. Попри війну, Уряд не планує підвищувати податки. Натомість скорочуємо видатки на державний апарат більш ніж на 10 млрд грн.

Власні доходи країни наступного року складуть 1,3 трлн грн. Натомість видатки вдвічі більші – 2,6 трлн грн. Дефіцит у 38 млрд доларів розраховуємо переважно закривати завдяки підтримці наших міжнародних партнерів. Зокрема Євросоюзу, США та МВФ. Переможемо й відбудуємо нашу країну.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 13 вересня затвердив проєкт бюджету на 2023 рік. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, Держбюджет-2023 – це бюджет країни, яка «стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відбудовуватися після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбати про тих громадян, які цього потребують». 7 жовтня Верховна рада розпочала розгляд проєкту бюджету на 2023 рік у першому читанні. Сьогодні, 3 листопада, Держбюджет на 2023 рік прийнятий у другому читанні.