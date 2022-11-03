Субсидії в опалювальному сезоні будуть профінансовані

04 листопада 2022, 14:22

Про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Як зазначається в повідомленні, Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів заслухав інформацію центральних органів виконавчої влади щодо стану готовності системи виплати громадянам житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у зимовий період.

Представники органів виконавчої влади, Пенсійного фонду України та місцевих рад поінформували Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів про обробку заяв громадян на отримання житлово-комунальних субсидій у 2022 році та виплату належних сум.

За словами заступника Міністра соціальної політики України Віталія Музиченка, на сьогодні 2,4 млн домогосподарств отримують безповоротну адресну державну соціальну допомогу у вигляді житлових субсидій.

— З них близько 220 тисяч перебувають на тимчасово окупованих територіях або там, де органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування не мають можливість виконувати свої функції.

Як розповів заступник Міністра соцполітики, за житловими субсидіями щотижня додатково звертається в середньому 15-20 тисяч домогосподарств, що є нормальною практикою, враховуючи попередні періоди, коли кількість таких звернень могла сягати 30 тисяч.

— Коштів бюджету достатньо, щоб задовольнити потребу в житлових субсидіях. На відповідні потреби бюджетом цього року передбачено 37,9 млрд грн. На 2023 рік ми закладаємо приблизно аналогічні показники, що дає нам можливість забезпечити повноцінне й ритмічне фінансування житлових субсидій, — запевнив Віталій Музиченко.

За прогнозами середній розмір субсидій становитиме 1700–1800 грн на місяць. У Міністерстві розвитку громад та територій України зазначають, що на період опалювального сезону в умовах війни державою запроваджено мораторій на підвищення тарифів на теплопостачання.

Водночас діє заборона уряду щодо нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасне внесення плати за спожиті житлово-комунальні послуги. Також заборонено відключати споживачів від комунальних послуг за порушення платіжної дисципліни.

Крім того, урядом врегульовано питання призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу під час воєнного стану. Так, після отримання статусу безробітного громадянин може претендувати на отримання субсидій, без надання довідки про доходи за останні 6 місяців. Для нарахування соціальної допомоги буде враховуватися розмір призначеної допомоги по безробіттю.

Представники уряду також інформували комітет про процес поетапної передачі функцій адміністрування житлових субсидій та пільг Пенсійному фонду, який розпочався 01 жовтня цього року, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2022 року за № 1041. Так, до кінця року функції з призначення, нарахування й виплати житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу від органів соціального захисту населення мають бути передані до органів Пенсійного фонду України. Надалі планується, що процеси призначення та виплати житлових субсидій будуть відбуватися в автоматичному режимі, а заявку на надання відповідної послуги можна буде сформувати в електронному кабінеті ПФУ.

Нарахування та виплата житлових субсидій у вересні-жовтні 2022 року вже успішно відбулися. Зокрема за вересень субсидії на оплату житлових субсидій були нараховані органами соцзахисту населення на суму понад 635 млн гривень. Ці кошти було профінансовано Пенсійному фонду України для подальшого перерахування отримувачам. Пенсійний фонд України провів виплати субсидій в установленому порядку через банківські рахунки та відділення Укрпошти одночасно з виплатою пенсій за жовтень.

Підготувала Леся Медведенко