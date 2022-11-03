За обстріл будинку в Чернігові оператор-навідник зс рф 10 років проведе за ґратами

04 листопада 2022, 14:27

Оператора-навідника військової частини 41659 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії збройних сил рф засуджено за порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генеральної прокуратури України.

Стороною обвинувачення у суді доведено, що оператор-навідник, виконуючи незаконний наказ командира батальйону, 26 лютого 2022 року обстріляв осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм житловий багатоповерховий будинок у Чернігові, який не був військовою ціллю і не використовувався для військових потреб. Унаслідок обстрілу окремі житлові приміщення будинку повністю зруйновано.

У подальшому, завдяки злагодженим діям Збройних Сил України ворожий танк знищено, а засудженого взято в полон.

Чернігівським апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції і призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

З моменту ухвалення рішення судом апеляційної інстанції вирок набрав законної сили.