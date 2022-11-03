04 листопада 2022, 14:30

Колишній міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов став головою правління НАК "Нафтогаз України". Він обіймає посаду з сьогоднішнього дня, 4 листопада. Голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль уже поставив перед Чернишовим низку завдань..

Про призначення свідчить текст постанови №983, опублікований на сайті уряду. Тимчасовим головою Міністерства розвитку громад та територій, яке залишив Чернишов, став Василь Лозинський.

Як заявив Шмигаль, перед новим главою "Нафтогазу" стоять важливі завдання:

проходження опалювального сезону;

управління ТЕЦ, які передані до управління "Нафтогазу;;

накопичення газу протягом усього опалювального сезону;

нарощування власного газовидобутку;

забезпечення фінансового ресурсу стабільної роботи підприємства.

"Вітаємо на посаді новопризначеного голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова. Під час повномасштабної війни "Нафтогаз" був і залишається одним із ключових елементів нашої енергетичної безпеки... Також дякуємо Юрію Вітренко за його роботу на посаді голови правління "Нафтогазу" в це найскладніший для нашої держави час", – зазначив Шмигаль.

3 листопада депутати Верховної Ради підтримали відставку міністра розвитку громад та територій Чернишова. А попереднього голову "Нафтогазу" Юрія Вітренка звільнили з посади 1 листопада – за заявою самого Вітренка.

Ярослав Железняк, заступник голови Комітету з фінансів, податкової та митної політики Ради, заявив раніше, що Міністерство регіональної політики мають об'єднати з Мінінфраструктури й "передати повністю Олександру Кубракову".

Ще на початку вересня Вітренко зазначав в інтерв'ю Reuters, що готовий залишити свою посаду, якщо це допоможе переконати інвесторів підтримати пропозицію щодо реструктуризації боргу компанії. Водночас Вітренко не вважає, що зміна керівника "Нафтогазу" матиме значний вплив. Після цього "Нафтогазу" все ж таки дозволили відстрочити частину боргових виплат.

Як повідомлялося, Вітренко опинявся на межі звільнення ще у серпні. За даними джерел, він втратив довіру в Офісі президента, а також вступив у конфлікт із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Окрім того, на Банковій вважають, що саме Вітренко винен у дефолті "Нафтогазу".