Дрони-камікадзе, ракети та артилерія: росіяни за добу атакували дев'ять областей України

04 листопада 2022, 14:35

Війська російської федерації за добу здійснила обстріли дев'яти областей України.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію у регіонах України станом на п'ятницю, 4 листопада.

У Львівській області зранку під час повітряної тривоги сили ППО збили дрон-камікадзе. За попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих немає. Інформація уточнюється.

У Запорізькій області росіяни вночі завдали удари чотирма ракета С-300 поблизу одного з сіл Запорізького району. Постраждалих немає. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

Протягом минулої доби російські війська спрямували 157 снарядів та мін на прикордоння Сумщини. Під обстрілами опинилися Білопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Хотінська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади.

У Дніпропетровській області ЗСУ відбили ворожу атаку, збивши вісім дронів-камікадзе, які ворог скерував на область.

Сьогодні росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили по чотирьох громадах - Нікопольській, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській. Без загиблих та поранених. У Червоногригорівській громаді пожкоджені будинки, господарчі споруди, автомобілі, газогін та лінія електропередач.

У Чугуєві Харківської області зранку зафіксували чотири влучання на відкритій території. Без жертв. Протягом доби загарбники знову завдавали удари по населених пунктах Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів. Близько опівночі в Савинській громаді Ізюмського району ворог влучив у приватний будинок. Без постраждалих.

Піротехніки за добу на території області ліквідували 471 вибухонебезпечний предмет. Мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. Вчора в Ізюмі на міні підірвався чоловік, із травмами середньої тяжкості його госпіталізовували.

У Луганській області ЗСУ відбили 7 атак противника, під час яких ворог 19 обстріляв українські позиції з артилерії та мінометів. Завдав один авіаудар.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили пункт управління ворога, чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів.

Тим часом так званий “уряд лнр” повідомив про внесення змін до “державної цільової програми з відновлення об'єктів житлового фонду, соціальної сфери та інфраструктури звільнених територій лнр”. Ними, зокрема, передбачається "відновити" на території міст Щастя та Рубіжне чотири багатоквартирні житлові будинки.

За попередніми підрахунками, на території Луганщини росіяни пошкодили або повністю зруйнували близько 3 тисяч 200 багатоповерхівок.

У Донецькій області вчора ввечері ворог завдав шість ракетних ударів по Покровську. Пошкоджена школа і приватні будинки. Вночі росіяни обстріляли Торецьку громаду, особливо напружена ситуація в районі селищ Нью-Йорк, Північне, Південне, Курдюмівка, Шуми та м. Залізне. Зранку знову розпочалися обстріли.

Вночі було зафіксовано артилерійські обстріли м. Красногорівка, м. Мар'їнка, с. Констянтинівка, с. Максимільянівка. У Авдіївці зафіксовані удари по старій частині міста. Зранку відбувся масований артобстріл центральної частини міста, з РСЗВ “Град”, влучення у центральний район.

У звільнених громадах людям роздають гуманітарну й матеріальну допомогу, відновлюють електрику. За добу на Донеччині восьмеро людей загинули, ще 14 дістали поранення.

Вночі ворог обстріляв один із районів Миколаєва ракетами типу С-300, внаслідок чого зруйновано складське приміщення, пошкоджено адміністративну будівлю та автівки, які стояли поруч. Також через ракетний удар виникла пожежа ще одного складського приміщення, яка була оперативно ліквідована. Попередньо, без жертв та постраждалих.

Також вночі і зранку росіяни обстріляли населений пункт Широківської громади. Влучання зафіксовані в зруйновані будівлі та по відкритих територіях. Постраждалих немає.

У Херсонській області загарбники продовжують обстрілювати населені пункти. Під удари ворога потрапили села Бериславського району. Військові рф обстріляли з артилерії та мінометів житлові квартали. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені місцеві жителі.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, з інтернатів Херсона вивезли дітей на територію Криму, розмістивши їх на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя. Також на територію півострова перевезли ув’язнених херсонської колонії.

Автошляхами Херсонської області відзначається посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном. Значні пограбування відбуваються у Бериславі та прилеглих населених пунктах.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула в інших регіонах України.