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Сергій Гайдай: "- Лисичанськ …… чудове українське місто)) Ох і роботи буде по відновленню ……."
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Причетні до примусової мобілізації українців у військо рф будуть покарані. Ми маємо незаперечні факти, і всі вони будуть представлені Міжнародному кримінальному суду.
Ірина Верещук
Суспільна думка
Суспільство
04 листопада 2022, 08:00

Центр протидії дезінформації повідомляє про фейки, які окупанти поширили протягом минулої доби

Речниця МЗС рф м.захарова заявила, що «тональність зауважень Комітету з прав людини ООН не залишає сумніву в політизованості експертних підходів щодо росії… [водночас] Комітет ретранслював тиражовані Заходом «фейки» про правопорушення, вчинені військовими рф під час війни в Україні».

Маніпуляцію

В МЗС рф заявили, що «інсинуації щодо будь-яких насильницьких переміщень вимушених переселенців, у тому числі внаслідок евакуації через обстріл ЗСУ мешканців Херсонської області на користь порятунку їхніх життів, позбавлені підстав».

Фейк

Глава МЗС рф с.лавров заявив: «У нас викликало задоволення, що з ініціативи Туреччини українське керівництво підписало «на папері» гарантії неповторення спроб використання гуманітарних маршрутів у Чорному морі у військових цілях. Виконання української частини «угоди» відновилося…».

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