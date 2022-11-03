росія створює «загороджувальні загони» для боротьби з дезертирством — розвідка Британії

04 листопада 2022, 11:00

У російських військах створюють так звані загороджувальні загони для відлову дезертирів серед власних солдатів, які тікають через низький моральний дух і небажання воювати.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у короткому зведенні британської розвідки, опублікованому в п’ятницю Міністерством оборони Великої Британії у Твіттері.

“Через низький моральний дух і небажання воювати російські війська, ймовірно, почали розгортати «загороджувальні загони» або «підрозділи блокування»”, - йдеться у повідомленні.

Ці підрозділи погрожують розстрілювати власних солдатів, що відступають, з метою примусити їх до наступу. Вони використовувалися російськими військами в попередніх конфліктах.

Нещодавно російські генерали, ймовірно, хотіли, щоб їхні командири застосували зброю проти дезертирів, у тому числі, можливо, вони санкціонували стрілянину на ураження таких дезертирів після попередження. Генерали також, ймовірно, хотіли зберегти оборонні позиції до смерті, вважають у британській розвідці.

“Тактика розстрілу дезертирів, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух та недисциплінованість російських військ”, - йдеться у зведенні.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня російський диктатор володимир путін підписав закон з поправками до Кримінального кодексу рф, якими передбачаються покарання за дезертирство, здачу в полон, і запроваджуються у КК поняття «мобілізація», «воєнний стан», «воєнний час».