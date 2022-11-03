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04 листопада 2022, 14:21

росія використовує курську АЕС для зберігання ракетного озброєння – ГУР

російські військові використовують територію курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Упродовж останніх кількох тижнів до підземних ангарів підприємства «курскатоменергоремонт» в районі селища іваніно курської області представники зс рф завозили ракети до комплексів С-300. Крім того, наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів кількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.

Не виключено, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до курської АЕС (місто курчатов), використовується російськими зс у військових цілях. А саме – для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет.

Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. У першу чергу – МАГАТЕ.

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