05 листопада 2022, 08:40

Російська окупаційна армія продовжує тероризувати Дніпропетровську область. У ніч проти 5 листопада загарбники влаштували черговий обстріл мирних жителів. Також терористи обстріляли ракетами Запорізьку область.

Ворог бив по цивільних об'єктах із реактивних систем залпового вогню "Град" та важкої артилерії, а по Запоріжжю запустив ракети С-300.

Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та голова Запорізької ОВА Олександр Старух (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під нічним ворожим обстрілом був Нікопольський район. Російські окупанти вели обстріли з РСЗВ "Град" та важкої артилерії з території тимчасово окупованого Енергодару.

Снаряди влучили по території Красногригорівської, Марганецької та Нікопольської громади. Найбільше від обстрілу путінських терористів постраждав Нікополь. За ніч по місту ворог випустив близько 40 снарядів.

Внаслідок обстрілу пошкодження отримали 15 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газопровід. Також внаслідок ворожого вогню сталося дві пожежі. Рятувальники полум'я вже згасили.

Також війська РФ влучили снарядами по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствам. Внаслідок дій ворога пошкоджено виробничі потужності та майно. Резніченко додав, що у всіх випадках обійшлося без загиблих та поранених.

При цьому глава ОВА відзначив успішну роботу протиповітряної оборони у Дніпропетровській області. Військові із повітряного командування "Схід" знищили ще один ворожий "Шахед". Ударний безпілотник збили у Синельниківському районі.

Глава Запорізької ОВА зазначив, що ворог продовжує здійснювати підступні нічні атаки по мирних жителів регіону. Після півночі терористи запустили ракети С-300 по території одного із районів Запорізької області.

У Вільнянському районі внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі трьох підприємств та автомобілі. Старух додав, що постраждалих серед місцевого населення немає.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони вночі 4 листопада збили вісім іранських дронів Shahed-136, якими Росія намагалася атакувати Дніпропетровщину. Водночас, окупантам вдалося вдарити по регіону з реактивних систем залпового вогню "Град".

Раніше повідомлялося, що російські війська обстрілюють Нікополь із території Запорізької АЕС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 3 листопада війська РФ завдали ударів по Кривому Розі, Павлограду та Нікополю у Дніпропетровській області. Обстрілами з РСЗВ, артилерії та дронами-камікадзе ворог пошкодив об'єкти енергетичної та водної інфраструктури, підприємства, будинки та коледж.