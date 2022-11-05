Потрібні тисячі генераторів для місць компактного проживання переселенців — Ірина Верещук

05 листопада 2022, 15:23

Про це посадовиця заявила на Координаційній зустрічі Уряду, ООН та USAID, яка відбулася під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Обговорювались питання оперативної гуманітарної допомоги Україні, а також потреби регіонів у сфері енергетики, тепло- та водопостачання для проходження зимового періоду.

«За кілька тижнів почнеться зима, яку ми вперше зустрічатимемо під час війни. Ворог розраховує на холод і темряву як на свою зброю. Звертаючись до наших міжнародних партнерів, хочу сказати: ми на вас дуже розраховуємо! Це унікальний за своїми масштабами гуманітарний виклик», — наголосила Ірина Верещук.

Зараз, зокрема, Україні необхідно дуже багато генераторів різної потужності для обладнання щонайменше 800 пунктів обігріву на прифронтових і щойно звільнених територіях. А також — місць компактного проживання ВПО, яких по країні близько 5670. Тут дуже потрібна допомога міжнародних донорів, підкреслила вона.

«Отже, прошу вас підтримати ініціативу Мінреінтеграції щодо масованого постачання генераторів для МКП по країні та пунктів обігріву на деокупованих територіях. Цієї зими це не просто гуманітарна операція. Це інвестиція в стійкість українського народу», — резюмувала Віцепрем’єрка.