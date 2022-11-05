Міністри закордонних справ країн G7 дали чітку відповідь на ядерний шантаж росії

05 листопада 2022, 08:44

Про це повідомляє Верховна Рада України.

«Безвідповідальна ядерна риторика росії є неприйнятною. Будь-яке застосування росією хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки. Ми також відкидаємо неправдиві заяви росії про те, що Україна готує радіологічну “брудну бомбу”», – йдеться у спільній заяві глав МЗС Групи семи за підсумками засідання у німецькому Мюнстері.

Окремо вказується, що інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що ці звинувачення є безпідставними.

«Ми також засуджуємо триваюче захоплення та мілітаризацію росією української Запорізької атомної електростанції, викрадення та жорстоке поводження з українським персоналом, а також навмисну дестабілізацію її роботи. Ми підтримуємо зусилля МАГАТЕ щодо створення Зони безпеки та захисту», – заявили міністри.

Правда і єдність цивілізованого світу переможе брехню та наскрізь фальшиву, абсурдну кремлівську пропаганду.