05 листопада 2022, 08:50

Воїни Сил оборони України напередодні відбили атаки російських військ в районах Білогорівки на Луганщині й 13-ти населених пунктів Донеччини. Наші підрозділи ППО не дали ворогу завдати багатьох ударів по регіонах країни, збивши 11 його дронів-камікадзе й кілька крилатих ракет.

Разом із тим на 255-ту добу війни окупанти проводять обстріли вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках і ведуть повітряну розвідку. Про останні новини з фронту інформує Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні на 5 листопада.

На сьогодні війська РФ намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках і ведуть наступи на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Агресор продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби ворог здійснив шість ракетних та 21 авіаційний удар, понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали райони близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Білорусь й надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Також відомо, що на території республіки проводиться доукомплектування підрозділів ЗС РФ за рахунок мобілізованих, що прибувають із Росії. Заходи з їхньої бойової підготовки та злагодження триватимуть близько двох-трьох тижнів. Зберігається загроза завдання агресором нових ударів й застосування ударних БПЛА, враховуючи таку небезпеку з території РБ.

На інших напрямках російська армія здійснювала обстріли в районах населених пунктів:

– на Сіверському з мінометів та ствольної артилерії – Хрінівка, Лісківщина, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка, Чернігівської області, а також Катеринівка, Новомиколаївка і Запсілля на Сумщині;

– на Слобожанському з мінометів і ствольної артилерії – Золочів, Глибоке, Стариця та Огірцеве;

– на Куп’янському та Лиманському з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії – Дворічна, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Новоєгорівка, Макіївка та Невське;

– на Бахмутському з танків і різнокаліберної артилерії – Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Зеленопілля та Озарянівка;

– на Авдіївському з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії – Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

– на Новопавлівському з мінометів та артилерії різних типів – Водяне, Богоявленка, Вугледар, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Времівка та Велика Новосілка;

– на Запорізькому з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії – Новосілка, Ольгівське, Гуляйполе, Щербаки та Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 20 населених пунктів поряд із лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню реактивної та ствольної артилерії російських загарбників постраждали Трифонівка Херсонської області та Нікополь на Дніпропетровщині.

Ворог продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, 3 листопада внаслідок вогневого ураження ворожої переправи поблизу Антонівки на Херсонщині було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту. Також підтверджено ураження колони окупантів, яка очікувала на переправу біля Ольгівки.