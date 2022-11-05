Війська РФ перекинули до Сватового непідготовлених мобілізованих і зазнають втрат, – Гайдай

05 листопада 2022, 08:57

Війська Росії перекинули на ділянку поблизу Сватового і Кремінної в Луганській області нові резерви мобілізованих росіян. Нових окупантів багато, але вони не підготовлені – через це більшість з них просто гинуть.

Незважаючи на велику кількість особового складу загарбників, ЗСУ потроху просуваються вперед. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай 4 листопада в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація на цьому напрямку – дуже складна та напружена.

"Достатньо величезна кількість цих горе-вояк. Чому так говорю? Вони все одно смертельно небезпечні, тому що їх величезна кількість. Але якоїсь військової науки вони не знають, не володіють, не навчені, але їх дуже багато", – розповів Гайдай.

Під час візиту на передову Гайдай спілкувався з українськими солдатами, які розповіли, що окупанти не змінюють тактики. Вони кілька годин ведуть потужний обстріл, потім направляють взвод солдат, вони всі гинуть і ситуація повторюється.

"Тобто наступні хвилі просто йдуть по своїм власним бійцям, трупами яких завалені всі лісопосадки", – зазначив глава ОВА.

Ситуація достатньо складна, але все одно Збройні сили України потрохи просуваються вперед, сказав Гайдай.

Він також додав, що окупанти не надто опікуються своїми пораненими чи вбитими військовими.

"Не всіх кидають, але й забирають не всіх. Бо це небезпечно – йде наступ ЗСУ, йдуть обстріли, бойові дії, тому багатьох просто кидають", – повідомив посадовець.

Раніше Гайдай розповів, що окупанти на тимчасово захопленій території Луганщини вже не один місяць не можуть одержати обіцяних виплат за "спецоперацію". А в майже повністю зруйнованому Сєвєродонецьку незаконна російська "влада" прийняла заяви про компенсацію за знищене житло лише у 38 жителів.