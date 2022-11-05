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Суспільна думка
Суспільство
05 листопада 2022, 15:14

У Києві та семи областях ввели погодинні графіки відключень світла

У Києві та семи областях із 6 години ранку введені графіки погодинних відключень електроенергії.

Як передає Укрінформ, про це ідеться на сторінці НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“Сьогодні, 5 листопада, з 6-ї години ранку Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання в форматі ГПВ для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях”, - ідеться в повідомленні.

В Укренерго нагадують, що графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області.

Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь, наголошують у компанії.

Зазначається, що обмеження споживання необхідні для зменшення навантаження на мережі, забезпечення сталого балансування енергосистеми та уникнення повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

“Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Просимо про розуміння та підтримку”, - наголосили у компанії.

Повідомляється, що графіки відключень можна знайти на сайтах розподільчих компаній (обленерго).

Як повідомлялося, росія проводить масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру із 10 жовтня. Загарбники цілять ракетами та іранськими дронами як по об'єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії.

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