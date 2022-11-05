Запорізьку АЕС знову під'єднали до енергосистеми України - МАГАТЕ

06 листопада 2022, 07:58

Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції було відновлено через два дні після того, як вона повністю втратила доступ до зовнішніх джерел електроенергії внаслідок обстрілів російськими військами.

Про це йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Укрінформ.

Зазначається, що у п’ятницю, близько 22:00, було відновлено електропостачання лінії 750 кВ на всі шість енергоблоків ЗАЕС, а вісім діючих аварійних дизель-генераторів вимкнено та переведено в режим очікування.

Таким чином, лінія 750 кВ тепер знову забезпечує електроенергією шість реакторів ЗАЕС, що необхідно для охолодження реакторів та виконання інших важливих функцій ядерної безпеки.

У повідомленні МАГАТЕ зазначається, що змін у робочому стані всіх енергоблоків немає. Блоки 5 і 6 знаходяться в режимі напівгарячої зупинки, надаючи пару на об’єкт, і вживаються заходи щодо подальшого нагрівання обох блоків до стану гарячої зупинки. Інші чотири блоки залишаються в холодному режимі.

«Повторні відключення електроенергії надто чітко демонструють надзвичайно серйозну ситуацію з ядерною безпекою, з якою стикається ця велика атомна електростанція. Досі мужньому колективу Запорізької АЕС завжди вдавалося підтримувати безпечну роботу шести енергоблоків. Але так далі тривати не може. Я неодноразово закликав терміново створити охоронну зону ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, щоб запобігти ядерній аварії. Ми не можемо дозволити собі більше втрачати час. Ми повинні діяти, поки не пізно», – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

2 листопада о 23:04 Запорізьку АЕС було повністю знеструмлено через ворожі обстріли.