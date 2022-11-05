Зеленський обговорив із фон дер Ляєн макрофінансову допомогу Україні на 2023 рік

06 листопада 2022, 16:57

Президент Володимир Зеленський у розмові з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн обговорив макрофінансову допомогу Україні на 2023 рік, а також протидію Ірану, який підтримує російську агресію проти нашої держави.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський повідомив у Твіттері.

"Обговорив із Президентом Єврокомісії фон дер Ляєн макрофінансову допомогу Україні на поточний і 2023 рік. Відзначили важливість продовження зернової ініціативи для продовольчої безпеки світу", - написав Зеленський.

Крім того, сторони обговорили посилення санкцій і протистояння діям Ірану, який підтримує російську агресію.

Як повідомлялося, державний бюджет наступного року наполовину фінансуватиметься з власних ресурсів, з рештою фінансування допоможуть міжнародні партнери.

ЄС має намір підтримувати Україну допомогою у 1,5 млрд євро щомісяця, що може скласти суму 18 мільярдів євро у 2023 році.