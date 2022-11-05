"Енергоатом" має терміново провести аналіз безпеки експлуатації ЗАЕС у разі підриву Каховської ГЕС

06 листопада 2022, 17:08

Державна інспекція ядерного регулювання доручила "Енергоатому" терміново проаналізувати безпекові ризики експлуатації енергоблоків Запорізької АЕС у випадку падіння рівня в Каховському водосховищі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на власне джерело в інспекції.

"Такий документ потрібен для ухвалення інспекцією рішень щодо експлуатації ЗАЕС у зв'язку з інформацією про мінування Каховської ГЕС і загрозою ймовірного підриву дамби", - пояснило джерело "Енергореформи".

Зазначається, підрив дамби може призвести до падіння рівня води в Каховському водосховищі, спричинивши подальші безповоротні наслідки. Зараз з водосховища подається охолоджувальна вода для ЗАЕС.

Додається, що "Енергоатом" має здійснити аналіз і надати інформацію не пізніше ніж 9 листопада. У компанії поки що не дали коментар із цього питання.

Нагадаємо:

Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції відновлено після дводенного відключення, яке відбулося внаслідок обстрілів окупантів.