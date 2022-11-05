У НАТО не виключають ризики нових зупинок «зернового коридору»

06 листопада 2022, 08:03

Ризики повторного призупинення «зернового коридору» існують, поки триває війна. Українське зерно має безперешкодно надходити у країни світу, а війна має бути припинена.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю турецькому телеканалу NTV сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Оскільки війна триває, ризики триватимуть. Щоб побороти голод, українське зерно має й надалі надходити у світ. Для цього путін повинен закінчити війну. В умовах війни зернова угода є надзвичайно важливою», - сказав Столтенберг, відповідаючи на питання про можливі ризики повторного припинення трафіку «зерновим коридором».

Щодо ризику застосування росією ядерної зброї, то генсек вважає його низьким.

«Ризик застосування росію ядерної зброї в Україні низький, але наслідки будуть величезними, тому ми сприймаємо це дуже серйозно», - сказав генсек.

Очільник Альянсу вкотре наголосив на тому, що росія діє безвідповідально та необачно, застосування ядерної зброї змінить природу конфлікту, переможців у ядерній війні бути не може, й в НАТО стежать за ситуацією.

Як повідомляв Укрінформ, Генсек НАТО відвідав Туреччину, де мав зустрічі з президентом країни та міністром оборони. У ході візиту порушувалося, зокрема, питання російсько-української війни.

Раніше Генсек НАТО заявив про те, що Альянс не дозволить путіну здобути перемогу в розв'язаній ним війні проти України й надаватиме допомогу ЗСУ так довго, як це буде необхідно.