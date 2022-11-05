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Суспільна думка
Регіональні
06 листопада 2022, 08:13

Внаслідок нічого ракетного удару ворога по Запоріжжю загинула людина

Вночі ворог вдарив по Запоріжжю. Зруйновано будівлю комерційного підприємства, одна людина загинула.

Про це в Телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Укрінформ.

"Результатом нічного ракетного удару ворога по Запоріжжю стало руйнування двоповерхової будівлі комерційного підприємства. Масштабну пожежу ліквідовували наші вогнеборці", - написав він.

За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула. Триває розбір завалів.

Старух додав, що ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два авто.

Як повідомлялося, вночі 6 листопада російські загарбники знову обстріляли Запоріжжя, в одному із житлових кварталів міста спалахнула пожежа.

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