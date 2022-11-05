Керівництво рф намагається перекласти провину за свої провали на військових – розвідка Британії

06 листопада 2022, 11:00

Звільнення військових командирів рф за невдачі на полі бою у війні в Україні є спробою ізолювати та відвести провину від російського вищого керівництва всередині країни.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у короткому зведенні британської розвідки, опублікованому у неділю Міністерством оборони Великої Британії у Твітері.

російські ЗМІ повідомляли, що 3 листопада 2022 року тимчасово виконувачем обов’язки командувача військами центрального військового округу росії призначено генерал-майора олександра лінькова. ліньков змінив генерал-полковника олександра лапіна, якого нібито було звільнено з посади наприкінці жовтня 2022 року.

Як зазначає британська розвідка, якщо дана інформація підтвердиться, це послідує після серії звільнень вищого російського військового командування з початку вторгнення в лютому 2022 року. Командувачі східного, південного та західного військових округів були замінені на початку цього року.

лапіна широко критикували за низьку результативність на полі бою в Україні як лідер чечні рамзан кадиров, так і глава ПВК Вагнера євген пригожин.

«Ці звільнення представляють собою закономірність щодо звинувачення вищих російських військових командирів за невдачі в досягненні російських цілей на полі бою. Частково це, ймовірно, спроба ізолювати та відвести провину від російського вищого керівництва всередині країни», - вважають у розвідці Британії.

Як повідомлялося, 1 жовтня очільник чечні рамзан кадиров звинуватив у поразці росії у Лимані на Донеччині командувача центрального військового округу рф генерал-полковника олександра лапіна.

Наприкінці жовтня російські ЗМІ писали про зняття лапіна з посади командувача військами. Однак офіційного підтвердження цієї інформації не було.