В Україні від війни постраждали вже 20% заповідників і 3 мільйони гектарів лісів — WWF

06 листопада 2022, 16:14

В Україні від повномасштабної війни вже постраждали 20% заповідників та 3 млн га лісів.

Як передає Укрінформ, про це Всесвітній фонд природи WWF-Україна повідомляє у Фейсбуці.

6 листопада — Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. Натомість в Україні сьогодні 20% природоохоронних територій потерпають від війни.

У зоні ризику опинилися 2,9 млн га Смарагдової мережі. Ці території є значною частиною природоохоронної мережі Європи.

Під загрозою знищення перебувають 16 Рамсарських об’єктів площею майже 600 тис. га, які мають статус водно-болотних угідь міжнародного значення.

Водно-болотне угіддя “Архіпелаг Великі і Малі Кучугури” площею 7 740 га нині звільнене від росіян, втім, через близьке розташування до лінії фронту, перебуває під загрозою знищення.

Захопленими залишаються 8 заповідників та 10 національних природних парків.

Війною уражені 3 млн га лісів.

"Ці цифри можуть зростати, адже на частині територій досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування", - підкреслили у WWF-Україна.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією Мелітопольського міського голови Івана Федорова, росіяни передають в управління Севастопольському музею державний історико-археологічний музей-заповідник Кам'яна могила у Запорізькій області.