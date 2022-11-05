У Мінреінтеграції надали поради, що робити у випадку депортації росіянами дитини

06 листопада 2022, 16:20

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України надали поради, що робити, коли дитину депортували російські загарбники.

Як передає Укрінформ, про це Мінреінтеграції повідомляє у Телеграмі з посиланням на Національне інформаційне бюро.

"Якщо таке сталося, насамперед треба діяти раціонально та ефективно. Не піддавайтесь паніці та намагайтесь зібрати якомога більше інформації про незаконно переміщену дитину", - ідеться у повідомленні.

Потрібно зібрати та повідомити дані про депортовану дитину та обставини таких подій: ПІБ дитини, дату народження, місце проживання; звідки дитина була примусово переміщена та за яких обставин; була вона з батьками чи у супроводі інших осіб; останнє відоме місце її знаходження або поточне місце перебування; особливі прикмети дитини; контакти батьків або родичів дитини, а також особи, яка повідомила про депортацію.

Всю зібрану інформацію слід записувати відразу після її отримання, аби зберегти хронологію подій.

Якщо є фото дитини, фото/відео підтвердження депортації дитини, слід невідкладно повідомити про це НІБ на електронну пошту: nib.uncp.info@gmail.com або заповнивши відповідну форму на сайті.

"Якщо з вами на зв'язок вийшли особи, які супроводжують дитину (батьки, родичі), - порадьте їм звертатись до дипломатичних установ країн-партнерів або України (у разі їх роботи на території країни перебування), міжнародних місій таких як Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA), ЮНІСЕФ, Міжнародний комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців)", - зазначили в інформаційному бюро.

Як повідомляв Укрінформ, загарбники продовжують примусову депортацію українських дітей з Херсонщини: до російської Анапи вивезли ще 34 дитини.