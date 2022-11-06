«Укрнафта», «Мотор Січ» та інші стратегічні підприємства переходять у власність держави, – ЗМІ

07 листопада 2022, 15:06

6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Ці стратегічно важливі підприємства пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В’ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на власні джерела.

«Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України. Фірмам Ігоря Коломойського належить близько 42% її акцій. Ще 50% плюс 1 акція є у держави в особі НАК «Нафтогаз».

В «Укртатнафті» Коломойський спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – в НАК «Нафтогаз». Ключовим активом «Укртатнафти» є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетними обстрілами.

Донедавна власником «Мотор Січ» був В’ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства операції з акціями «Мотор Січі» були заблоковані, а згодом – арештовані. Богуслаєва в жовтні арештували, звинувативши у державній зраді.

Компанія «АвтоКрАЗ» входить в групу «Фінанси та кредит» олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.

«Запоріжтрансформатор» – підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин.