07 листопада 2022, 15:10 В тимчасово окупованому Лисичанську завдано ураження по підрозділу батальйону "ахмат". Українські військові розгромили підрозділ кадировців з батальйону «Ахмат» у тимчасово окупованому Лисичанську. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зазначається, що внаслідок точного удару українських воїнів було ліквідовано щонайменше 30 російських окупантів, ще 15 – зазнали поранень. «У населеному пункті Лисичанськ завдано ураження по підрозділу батальйону “ахмат”. Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом», – йдеться в повідомленні. Крім того, підтверджено ураження противника у населеному пункті Горлівка Донецької області. Там було завдано удару по району зосередження техніки ворога. Також ЗСУ знищили 5 бойових машин, ще 4 – отримали пошкодження. А в районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога становлять до 30 вбитих солдатів і понад 120 поранених різного ступеня тяжкості. Ірта-fax Твітнути