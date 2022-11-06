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Ірина Верещук
Суспільна думка
Регіональні
07 листопада 2022, 15:10

В тимчасово окупованому Лисичанську завдано ураження по підрозділу батальйону "ахмат".

Українські військові розгромили підрозділ кадировців з батальйону «Ахмат» у тимчасово окупованому Лисичанську.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що внаслідок точного удару українських воїнів було ліквідовано щонайменше 30 російських окупантів, ще 15 – зазнали поранень.

«У населеному пункті Лисичанськ завдано ураження по підрозділу батальйону “ахмат”. Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом», – йдеться в повідомленні.

Крім того, підтверджено ураження противника у населеному пункті Горлівка Донецької області. Там було завдано удару по району зосередження техніки ворога. Також ЗСУ знищили 5 бойових машин, ще 4 – отримали пошкодження. А в районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога становлять до 30 вбитих солдатів і понад 120 поранених різного ступеня тяжкості.

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