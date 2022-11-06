Війська РФ обстріляли багатоповерхівку в деокупованому Лимані: будівлю зруйновано.

07 листопада 2022, 15:13

Російські окупанти скоїли новий військовий злочин – обстріляли багатоповерховий будинок у місті Лиман Донецької області. Будівля практично зруйнована.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко на своєму Telegram-каналі, поділившись фотографіями багатоповерхівки. Глава Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко раніше підтверджував, що Лиман, як і низка інших населених пунктів регіону, переніс нові удари з боку ЗС РФ.

Кириленко заявив, що окупанти (дані станом на 9:50 понеділка, 7 листопада) поранили одного мешканця Лимана. Чи це пов'язано з атакою по багатоповерхівці, не уточнюється.

Нагадаємо, що ЗС РФ зайняли Лиман у травні-2022. 1 жовтня Сили оборони України звільнили місто.