У Каховці ЗСУ вдарили по будівлі, де базувалися 200 росіян, у ворога - значні втрати

07 листопада 2022, 08:34

У повітряному командуванні "Південь" підтвердили ураження ворога у Каховці, де внаслідок удару по будівлі базування підрозділу із 200 росіян завдано суттєвих втрат.

Як передає Укрінформ, про це ПК "Південь" повідомляє у Фейсбуці.

На південнобузькому напрямку ворог веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі, продовжує завдавати вогневого ураження по позиціях українських військ, громадах, що прилягають до лінії фронту і тилових районах, руйнуючи інфраструктуру, вбиваючи мирне населення.

З метою уточнення положення Збройних сил України та коригування вогню артилерії війська рф активно використовують безпілотних повітряних шпигунів вздовж лінії зіткнення і в місцях системного вогневого ураження - це Миколаїв та околиці, Нікопольський район, Чорноморське узбережжя.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 147 вогневих завдань, а авіація відпрацювала два результативні вильоти.

Уражено райони зосередження сил та засобів ворога в кількох населених пунктах.

Орієнтовні втрати рф протягом бойового дня - 14 осіб, три одиниці автобронетехніки, пункт управління БпЛА, а також три склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах. Решта результатів ураження дорозвідується.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження росіян за попередні дні в Каховці, де внаслідок удару по будівлі базування підрозділу із 200 осіб завдано суттєвих втрат. Наслідки ворог ретельно приховує, в місті посилено адміністративно-поліцейський режим і тиск на місцеве населення.

У Бериславі від місцевих жителів загарбники вимагають примусової евакуації до 10 листопада. Вони знову шантажують техногенною катастрофою щодо нібито можливого руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС.

Корабельний склад рф у Чорному морі змін не зазнав та складається із трьох кораблів, серед яких жодного ракетоносія. Море продовжує штормити, що може сприяти винесенню мін, підрив яких можливий мимоволі на мілководді.

У сусідній з Одеською та Віннькою областями Молдові прибічники проросійської партії "Шор" влаштовують антиурядові протести. росія використовує прихованих агентів своїх спецслужб для розхитування ситуації в країні.

Водночас контингент російських військ наразі не несе критичної загрози з боку Придністров’я. Сили оборони України ретельно моніторять ситуацію.