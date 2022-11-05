Укренерго нагадує про планові та аварійні відключення у Києві та семи областях

07 листопада 2022, 08:38

У понеділок, 7 листопада, з 6:00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях, а також діятимуть екстрені аварійні відключення в окремих областях.

Як передає Укрінформ, про це національна енергетична компанія "Укренерго" повідомляє у Телеграмі.

Укренерго підкреслює, що енергомережа країни ще досі не може відновити повноцінну роботу після терористичних атак росії. В частині регіонів доводиться запроваджувати відключення, щоб уникнути перевантаження високовольтної інфраструктури.

"Тому хочемо попередити українців ще раз – з 6:00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав – це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів. Нагадаємо, що об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада", - зауважили в Укренерго.

Будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх будуть запроваджувати обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.

"Будь ласка, поділіться цією інформацією з тим, хто не користується соцмережами", - закликали в Укренерго і запевнили: "Енергетики роблять все можливе, щоб зменшити кількість і тривалість відключень, ми ремонтуємо мережі без зупинок та вихідних. Ми сподіваємося на ваше розуміння і допомогу".

Заощадливе споживання електроенергії допоможе втримати баланс в енергосистемі та не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження, наголосили в Укренерго.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада в Укренерго заявили, що Диспетчерський центр НЕК на 7 листопада прогнозує дефіцит в енергосистемі та надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання на завтра для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. У цих регіонах мережа зазнала найбільших пошкоджень через ворожі обстріли. Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми необхідно скоротити споживання на 30%.