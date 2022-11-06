В Україну прибули системи ППО NASAMS та ЗРК Aspide

07 листопада 2022, 14:37

В Україну прибули системи протиповітряної оборони NASAMS та зенітно-ракетні комплекси Aspide.

Як повідомив у Твіттері міністр оборони Олексій Резніков.

"Подивіться, хто тут у нас! NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим", – сказав Резніков.

Він також додав, що Україна буде продовжувати збивати ворожі цілі, які її атакують.

"Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США", – підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня у Пентагоні заявили, що уряд США передасть Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, дві з них прибудуть в Україну вже найближчим часом.

Також минулого тижня на спільному брифінгу з міністром закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено в Києві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив про новий пакет військової допомоги з Іспанії, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.