88% українців вірять, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС – соцопитування

07 листопада 2022, 14:43

Більшість українців (88%) вірить у те, що через 10 років наша країна буде успішною державою-членом Європейського Союзу. Лише у 5% громадян очікування песимістичні – що через 10 років Україна буде спустошеною країною з відпливом людей.

Відповідне всеукраїнське опитування 21-23 жовтня 2022 року провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) методом телефонних інтерв'ю. Результати було опубліковано на сайті організації.

Респондентам пропонувалося вибрати, з яким із двох сценаріїв майбутнього – оптимістичним чи песимістичним – вони згодні. Серед вказаних 88% більше половини (63%) повністю поділяють позитивне бачення ситуації, а скоріше поділяють, ніж ні – 26%.

Що стосується результатів залежно від регіону проживання, то із заходу на схід оптимізм трохи знижується, проте в усіх областях абсолютна більшість із надією дивиться на майбутнє (від 90% на заході до 76% на сході).

На півдні країни, де також продовжуються інтенсивні бойові дії, 89% бачать Україну успішною через 10 років (песимістів лише 7%).

Більшість учасників соцопитування сподіваються на процвітання України незалежно від їхнього віку. Серед громадян 18-29 років показник оптимізму становить 94%.

Серед респондентів, які обрали російську мову для проведення інтерв'ю, також абсолютна більшість (77%) позитивно оцінює майбутнє держави (песимістів – 14%). Серед осіб, котрі обрали для інтерв'ю українську мову, 90% оптимістичні (песимістів – 4%).

– Наприкінці жовтня 86% українців заявили, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, незважаючи на російські обстріли. Водночас менше як 30% виступають за проведення переговорів, у тому числі з поступками ворогові.

– Прикметно, що після початку повномасштабної війни з РФ в Україні зросла кількість людей, які позитивно оцінюють розпад СРСР. Також, якщо порівнювати з даними за минулий рік, серед громадян побільшало прихильників Степана Бандери.