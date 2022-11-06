У Повітряних силах не сумніваються, що росія продовжить атаки на критичну інфраструктуру

07 листопада 2022, 14:51

росія в осінньо-зимовий період продовжить завдавати ударів по критичній інфраструктурі, енергетичних об’єктах та гідротехнічних спорудах України.

Таку думку речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висловив на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

«Їм потрібно досягнути мети, яку вони поставили. Це удари по всій критичній інфраструктурі. Це не лише йдеться про енергетику, бо ворог вже завдавав ударів по гідротехнічніх спорудах України», — сказав Ігнат.

Він зауважив, що на фронті ворог не має успіху, натомість має проблеми з технікою та людським ресурсом. "Вони хочуть в осінньо-зимовий період все ж таки бити по об'єктах енергетики у першу чергу, бо від них залежить дуже багато факторів життєдіяльності людей. І цей повітряний тероризм усіма доступними засобами буде продовжуватися. Зрозуміло, що ті ракети, які буде отримувати росія від Ірану, якщо це буде зроблено, теж застосують саме по об'єктах енергетичної інфраструктури і будуть подовжувати завдати ударів також крилатими ракетами", — додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він підкреслив те, що росія використовує для своїх цілей увесь спектр озброєння, який їм доступний. "З’явилися безпілотники, окрім "Шахедів", які є ударними, це "Ланцети" російського виробництва з імпортними запчастинами", — нагадав він.