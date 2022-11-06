Поблизу Маріуполя знайшли понад 1 500 нових могил - ВВС

07 листопада 2022, 14:57

Згідно з аналізом нових супутникових знімків, понад 1500 нових могил було вирито на місці масового поховання поблизу Маріуполя, який із травня опинився під повною окупацією рф.

Про це повідомляє ВВС, передає Укрінформ.

Зазначається, зокрема, що останні супутникові знімки Maxar показують, що три місця масових поховань поблизу Маріуполя, розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному, неухильно збільшувалися з весни.

Організація Центр інформаційної стійкості проаналізувала зображення селища Старий Крим для програми BBC Panorama і дійшла висновку, що з часу останнього аналізу зображень у червні там було викопано понад 1500 нових могил. Загалом, за оцінками експертів, з початку війни поблизу Маріуполя було викопано понад 4600 могил, хоча точну кількість людей, які поховані у цьому місці, з’ясувати неможливо.

Мешканка Маріуполя Тетяна, яка втратила зв’язок зі своїм сином у той час, коли в місті йшли бойові дії, розповіла ВВС, що у пошуках сина цього літа вона відвідала місце масового поховання у Виноградному під Маріуполем, де нарахувала понад 800 свіжих могил.

Жінка сфотографувала місце масового поховання на Виноградному. Багато могил на цьому місці позначені маленькими табличками з номерами та статтю, але не іменами.

"Більшість тіл невпізнані", - сказала вона.

Інші мешканці Маріуполя, з якими вдалося поспілкуватися ВВС, розповіли, що цього літа у пошуках рідних, з якими було втрачено зв’язок, їм довелося переглядати десятки тіл, які лежали на вулиці без охолодження.

Свідки також розповіли, що протягом останніх місяців вони бачили, як російська влада діставала тіла з-під уламків зруйнованих будівель у місті та відвозила їх для поховання.

Як повідомляв Укрінформ, за словами Президента України Володимира Зеленського, жертвами російської агресії у Маріуполі стали десятки тисяч людей, однак точну кількість загиблих буде встановлено лише після деокупації міста.