На Луганщині в полон ЗСУ здалася група мобілізованих російських військових

08 листопада 2022, 08:28

На Луганщині в полон ЗСУ здалась група мобілізованих росіян - двадцять один військовослужбовець - жителі москви та московської області.

Про це повідомляє Оперативний ЗСУ.

"92-ій окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка здалась група мобілізованих на Сватівському напрямку в Луганській області. Двадцять один військовослужбовець з москви та московської області", - йдеться у дописі.

Окупанти скаржаться, що після першого ж обстрілу їх кинуло власне командування та втекло.

"Нас кинули на забій. Ми три доби не їли і не пили, жили у мокрих окопах під час зливи. Зв'язку не було. Сиділи три доби, по нас "шмаляли" свої ж", – розповіли загарбники.

За словами росіян, їм обіцяли, що відправлять у Бєлгородську область, а не на передову. Крім того, окупанти звернули увагу, що військові ЗСУ краще до них ставляться, ніж власні командири.

Як повідомлялось, для військових рф, які хочуть здатися в полон, працює цілодобова гаряча лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Звертатися можуть самі військові, а також їхні рідні: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.