В Україні скасовують податки на ввезення генераторів та обігрівачів з-за кордону

08 листопада 2022, 18:52

В Україні скасують податки на ввезення генераторів, обігрівачів, акумуляторів та іншого енергетичного обладнання. Передбачається, що це допоможе стабілізувати ціни на тлі вибухового попиту на таку продукцію через відключення світла.

Скасування податків анонсував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 8 листопада. Він зазначив, що рішення уряду буде ухвалено цього ж дня.

"Від сплати ПДВ і ввізного мита буде звільнено важливі для проходження опалювального сезону товари: газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та електричні перетворювачі, що обертаються, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі", – заявив Шмигаль.

За його словами, це також допоможе енергетикам із ремонтами інфраструктури, адже вони вже відчувають брак обладнання. "Це важливо, щоб зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом і теплом, задовольнити попит населення та зменшити ціни на відповідну продукцію", – сказав голова Кабміну.

Поки що, як пояснили й у Митній службі, від письмового декларування та оподаткування звільняються лише ті генератори, вартість яких становить до 500 євро. Вага такого пристрою не повинна перевищувати 50 кг.

Якщо товар перевищує ці норми, але коштує не дорожче за 10 000 євро, він підлягає письмовому декларуванню. Податки у такому разі будуть такими:

ввізне мито – 10% від фактурної вартості;

податок на додану вартість – 20% від фактурної вартості з урахуванням суми ввізного мита.

Наприклад, за генератор вартістю 700 євро потрібно сплатити 10% мита від 200 євро – 20 євро; 20% ПДВ від 220 євро (фактурна вартість+мито) – 44 євро. Загальна сума митних платежів за такий генератор становитиме 64 євро.

Як повідомлялося, через відключення електроенергії в Україні зріс попит на електрогенератори. Українці почали скуповувати їх, унаслідок чого багато магазинів уже розпродали навіть ті моделі, що були на складах. При цьому ціна злетіла у рази, спостерігається дефіцит цих приладів. Які електрогенератори бувають і скільки вони коштують – розбирався OBOZREVATEL.